Les voyageurs d’affaires prêts à jouer des frais ancillaires dans l'hôtellerie

L’étude rappelle que les voyages d'affaires représentent aux USA 31% de l'ensemble du marché des voyages et que les voyageurs d'affaires sont plus fidèles que les voyageurs d'agrément : 59% d’entre eux possèdent un ou plusieurs programmes de fidélisation hôtelière. La majorité de ceux qui se déplacent pour le travail (56%) est âgée de 25 à 45 ans.



Les jeunes voyageurs, âgés de 18 à 34 ans, affirment qu’ils sont clients de services hôteliers complémentaires notamment les divertissements dans les chambres, les boutiques d’hôtels, les services personnels (SPA ou coaching sportif) ou l'accès aux étages « club » de leur établissement.

82% des voyageurs d'affaires interrogés seraient également intéressés par l'achat de points de fidélité supplémentaires ou par l’intégration de ces points dans l'acquisition d'un départ tardif (87%) ou un enregistrement anticipé (85%)..



Le livre blanc explore les différences dans les habitudes des voyageurs d'affaires selon que leur entreprise dispose - ou non - d’une politique « voyage », les tendances des voyages d’agrément et les différences dans les habitudes d'achat selon l'âge et le type de séjour. Notons qu’aux USA, 47% des voyageurs interrogés achètent des hôtels de moyenne catégorie (3 étoiles), et 31% des propriétés haut de gamme ou de luxe (4-5 étoiles).



Parmi les services que les voyageurs aimeraient sécuriser au moment de la réservation, on retrouve le Wi-Fi THD (41%), le stationnement (41%), l'enregistrement anticipé (40%) et le petit-déjeuner prépayé (37%).