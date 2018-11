Level lance New-York et Santiago du Chili au départ de Barcelone

La compagnie aérienne à bas coût annonce le lancement de deux nouvelles lignes à partir du 31 mars 2019. La filiale low cost du groupe IAG (aux côtés de British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling), proposera deux vols par semaine entre sa base de Barcelone-El Prat et l’aéroport de Santiago-Arturo Merino Benítez. Ces liaisons seront effectuées par un Airbus A330-200 pouvant accueillir 21 passagers en classe Premium et 293 en Economie. Les départs sont programmés le jeudi et le dimanche à 11h15 pour arriver à 20h40, les vols retour décolleront du Chili à 22h25 pour atterrir le lendemain à 17 heures.



La ligne Barcelone- New York-JFK sera proposée trois fois par semaine à partir du 27 juillet 2019. Les A330-200 décolleront les lundis, jeudis et samedis à 15h55 pour arriver à 18h45, les vols retour quitteront les Etats-Unis à 20h45 pour se poser le lendemain à 10h30