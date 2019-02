Libéralisation du rail : les distributeurs jouent cartes sur table

Chez Go Euro, c’est certain : « Notre positionnement international est un gros plus », affirme Bertrand Etienne. La société met en avant une stratégie portée par la mobilité et l’intermodalité : « Nous avons toujours été en avance concernant la stratégie digitale. Les achats se font d’ailleurs en majeure partie sur mobile. En parallèle, nous avons l’habitude de travailler avec plusieurs pays, déjà ouverts à la concurrence, et plusieurs modes de transports, comme l’aérien. » ajoute-il.



Pour Trainline, l’ouverture à la concurrence en France ne provoque aucun vent de panique, bien au contraire : « Nous avons l’habitude de travailler avec de nombreux acteurs internationaux, et ce, à travers le monde. C’est le moment pour nous de nous démarquer grâce à nos offres multimodales et de proposer la meilleure expérience client possible », commente Daniel Beutler, président de Trainline International. Mais ce qui va réellement changer lors de la libéralisation du rail c’est « l’étendu du choix qui va s’ouvrir aux voyageurs. En tant que distributeur nous aurons un vrai rôle à jouer dans cette transition et une plus-value à apporter », souligne Bertrand Etienne. « L’avantage pour les voyageurs c’est qu’en faisant appel à nous, ils pourront très facilement combiner les billets pour un trajet international ou faisant appel à plusieurs modes de transports », ajoute Daniel Beutler. A la question redoutez vous la concurrence des autres plateformes et du leader actuel Oui.SNCF ? La réponse est non : «Oui.SNCF est une entreprise historique leader sur le marché en France et qui le restera, c’est une très belle maison mais notre positionnement n’est pas le même », assure Bertrand Etienne. Quant à la course à l’innovation, Trainline l’affirme : « Ils ont réalisé un très gros travail autour de leur stratégie digitale ces dernières années, certes. Les innovations des concurrents nous poussent à accélérer de notre côté. Cela nous booste plus que cela ne crée de tensions ou de frustrations », tient également à préciser Daniel Beutler.