Lime va lancer la plus grande flotte auto en libre service des Etats-Unis

Les voitures - des Fiat 500 Lounge compactes peintes dans des couleurs et des motifs aux couleurs de la marque Lime- seront réparties dans toute la ville et pourront être déverrouillées par les utilisateurs avec l'application smartphone de Lime. L'entreprise prévoit d'avoir 500 voitures dans les rues de Seattle d'ici la fin de l'année, et espère augmenter à 1 500 voitures l'année prochaine, ce qui en ferait la plus grande flotte automobile en libre-service des Etats-Unis.



Pour ce qui est des tarifs, les utilisateurs des voitures devront payer 1 dollar pour déverrouiller le véhicule, puis 40 cents par minute. Étonnamment, les modèles utilisés par Lime seront des Fiat 500, un véhicule citadin assez peu répandu aux USA. Mais la taille compacte de cette auto devrait permettre aux intéressés de se garer relativement facilement dans la ville.