Liquidation et fin des activités pour VLM Airlines

L' entreprise néerlandaise SHS Antwerp Aviation, la société possédant la compagnie aérienne VLM Airlines opérant depuis Anvers, a été mise en liquidation, ce qui entraîne la cessation immédiates des activités de la compagnie. Tous les vols ont été annulés depuis ce vendredi.



Début août, VLM avait annoncé l'annulation de près de six services et n'avait conservé que les vols charters entre Londres et Zurich. SHS Aviation a également vendu trois de ses cinq avions à la société suédoise Amapola il y a quelques semaines.



Le porte-parole précise qu'il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une faillite.



" Une liquidation facilite un éventuel redémarrage, tout comme les négociations avec le personne l. "



VLM Airlines emploie 85 personnes.