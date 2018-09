Lufthansa ouvre plusieurs lignes au départ de Francfort

La compagnie aérienne Lufthansa a annoncé de nouvelles destinations depuis l’aéroport international de Francfort.



Le transporteur allemand ouvre des lignes saisonnières vers de nouvelles villes en Grèce, en Italie, au Maroc ou encore en Israël.



Voici les nouvelles connexions :



Francfort - Eliat (Israël) deux fois par semaine (jeudi et dimanche) à partir du 20 octobre 2018 pour 359€.



Francfort - Agadir (Maroc) deux fois par semaine (lundi et samedi) à partir du 29 octobre 2018 pour 219€.



Francfort - Trieste (Italie) douze fois par semaine à partir du 28 octobre 2018 pour 99€.



Francfort - Thessalonique (Grèce) deux fois par semaine (vendredi et dimanche) à partir du 11 octobre pour 149€.