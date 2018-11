Lufthansa présente sa jeune pousse Yilu

La jeune pousse issue du hub innovation de Lufthansa permet aux agences de voyages de proposer de nouvelles recommandations produits à leurs clients finaux.



En août 2018, Yilu a déjà permis aux client d'Eurowings de réserver des trajets de taxis vers et depuis l'aéroport via l'application de la compagnie aérienne. Sa mission est simple : améliorer l'interconnexion de divers services liés aux voyages provenant de différentes entreprises afin de simplifier l'expérience voyageur. Pour Christian Langer, vice-président de la stratégie numérique du groupe Lufthansa, "Avec Yilu, nous fondons pour la première fois une startup qui cible l'ensemble du paysage fragmenté des prestataires de services de voyage et de mobilité et tente de le consolider avec la technologie. L'objectif est de relier intelligemment tous les services afin d'améliorer l'expérience voyageur, au-delà de l'avion ».



Pour ce qui est du développement technologique, "Nous travaillons sur le noyau, à savoir la technologie de plateforme, les flux d'utilisateurs intégrés et l'expansion du réseau de partenaires. L'étape suivante consiste à ajouter un moteur de recommandations. C'est une entreprise de long terme." conclut Mark Meusch, PDG de Yilu.