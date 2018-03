Lufthansa va stopper sa desserte Berlin Tegel – New York

Lufthansa met un terme à la liaison Berlin Tegel – New York JFK, reprise à Air Berlin, en novembre dernier. La raison ? Ses horaires peu adaptés aux besoins des passagers en font une ligne non-rentable.



Et il est vrai qu'un départ de la capitale allemande à 17h35 avec un atterrissage dans la Grosse Pomme à 21h30 ainsi qu'un retour vers l'Europe proposant un décollage de JFK à 23h20 et à midi font permettre des heures de travail précieuses aux voyageurs d'affaires.



La compagnie allemande avait au départ prévu de transférer la route à sa low-cost Eurowings lors du programme estival 2018 mais n'ayant pu obtenir de meilleures slots - aussi bien sur JFK que Newark - elle a décidé de jeter l'éponge.



Les passagers qui souhaitent relier Berlin à New York se verront proposer les vols Tegel – Newark de la partenaire du groupe allemand United Airlines. Concernant Lufthansa, elle reste présente sur JFK via sa ligne au départ de Francfort.