Lyft continue de prendre des clients Corporate à Uber

La préférence des voyageurs d'affaires nord-américains pour les services VTC ne peut plus être niée. Selon Certify qui analyse les dépenses de ses clients, Uber détient 74% du marché des transports terrestres au second trimestre 2018 tandis que les taxis n'en ont plus que 7% (-5% en un an).Mais, le VTC qui a - tout de même - enregistré une baisse de 3% par rapport au 2eme trimestre 2017, voit en parallèle son concurrent Lyft poursuivre sa montée en puissance . L'entreprise a, en effet, progressé de son côté de 8% pour atteindre 19% de parts de marché.Si les professionnels en déplacement sont de plus en plus nombreux à se tourner vers Lyft, ils dépensent plus chez Uber. La note moyenne pour une course est de 26 dollars contre 22,37 dollars chez Lyft.Avec une clientèle principalement américaine, c'est sans grande surprise que les chaînes de restauration nord-américaines tiennent le haut du classement. Starbucks est toujours le restaurant le plus fréquenté par les voyageurs d'affaires. Il représente 5,17% des dépenses Corporate. La facture moyenne y est de 12,47 dollars. Viennent ensuite McDonald's et Panera Bread.La compagnie aérienne la plus populaire au sein de la clientèle Corporate est Delta (20,23% et coût moyen de 430,67 dollars). Elle est suivie par American et Southwest.Pas de changement non plus pour l'hébergement. Hampton Inn est une nouvelle fois l'enseigne sur la première marche du podium avec 9,32% des dépenses Corporate et une note moyenne de 245,88 dollars. Elle est toujours suivie par Marriott (8,40% ; 298,27 dollars) et Courtyard by Marriott (7,20% ; 206,06 dollars). National Car Rental est le loueur le plus utilisé par les voyageurs d'affaires avec 26,92% des dépenses. La facture moyenne est de 185,02 dollars.