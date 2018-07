Gare Montparnasse : 70% des trains assurés ce samedi (mise à jour à 19h00)

- Les trains TGV en provenance et à destination du Sud-Ouest partent et arrivent de Paris-Austerlitz. Des navettes sont mises à disposition des voyageurs afin de renforcer la desserte de cette gare.- Les TGV en provenance et à destination de Bretagne-Pays de Loire sont reçus en gare Montparnasse.- Les TGV Tours Poitiers sont supprimés. Les voyageurs de ces TGV sont invités à se reporter sur les Intercités au départ de Paris Austerlitz.- Les TGV intersecteurs et les Intercités Paris Granville circulent normalement.- Les lignes C et U circulent normalement.- La ligne N et les TER Paris-Chartres-Le Mans sont origine et terminus Versailles-Chantiers.Les passagers peuvent consulter l'état du trafic en temps réel sur cette page.