Malaysia Airlines réduit le poids des bagages autorisés

Malaysia Airlines réduit sa franchise bagages sur les vols intérieurs de 30 kg à 20 kg, soit 10 kg de moins que la franchise internationale.



Cela signifie que les passagers qui se déplacent entre les vols internationaux et intérieurs de la compagnie aérienne devront s'assurer de limiter le poids de leurs bagages d'enregistrement à un maximum de la franchise intérieure.



Le changement s'applique à tous les passagers qui réservent des vols en classe économique à partir du 1er août.

La compagnie précise qu'elle souhaite être plus compétitive sur son marché intérieur à la suite d'une augmentation du prix du carburant.



Les passagers ont également droit à 7 kg de bagages à main en classe économique. Les autres services tels que les divertissements à bord et les repas restent inchangés.