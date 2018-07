Mama Shelter s'installe à Prague

Mama Shelter tient son programme d'ouverture 2018 . Son établissement de Prague se trouve à deux pas du parc Stromovka, le plus grand de la ville, et accueille ses premiers clients pour l'été. Il leur propose 238 chambres réparties en 4 gammes : Mama Medium (18 m²), Large Mama (25 m²) Mama XXL (44 m²) ou Mama Penthouse (69m²). Elles offrent des lits king size, des draps en satin, le wifi haut débit ainsi qu'un accès gratuit à la filmothèque de l'hôtel.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition un restaurant d'une capacité de 300 couverts. Au menu : pizzas cuites au feu de bois, plats familiaux, café classique, des pâtisseries tchèques, de la bière locale et... un baby-foot. L'établissement propose aussi un service conciergerie et de blanchisserie, un business corner et un parking de 72 places, 1 place pour personne en situation de handicap et 5 places spécialement pour les cars.Les entreprises ont aussi la possibilité d'y organiser des événements grâce à six salles de réunion et de vastes espaces en extérieur.Veletržní 1502/20, 170 00 Praha 7Holešovice, République TchèqueTel : +420 605 213 420