Mandarin Oriental met le bien-être au centre de ses événements

Mandarin Oriental propose désormais aux organisateurs d’événements l'offre Mindful Meetings by Mandarin Oriental. Les établissements du groupe offriront en particulier aux clients MICE des menus équilibrés et énergisants, des séances de yoga, des séances de méditation guidées, des conseils sur le bien-être digital ou le décalage horaire. Il y a aussi des séances de massage, des événements personnalisés au Spa, des temps de discussions avec des professionnels de la santé ainsi que des exercices de groupes. Toutes ces activités sont personnalisables et s'adressent à tous les participants à l'intérieur ou à l'extérieur de la salle de réunion.



Pour célébrer le lancement de cette initiative, Mandarin Oriental a mis en place "Mindful Meetings Promotion", une offre valable pour tout évènement et réservation de groupes effectués jusqu'au 30 septembre 2018 dans les hôtels du groupe à travers le monde. En précisant le terme "Mindful Meetings Promotion" dans leur demande initiale de réservation d'espaces de réunion, les organisateurs pourront sélectionner l'un des services proposés :

- une boisson énergisante de bienvenue offerte à tous les participants dès leur arrivée

- une séance de méditation ou de yoga de 30 minutes en salle de réunion (uniquement disponible si l’événement inclut la réservation préalable d'une salle de réunion) .

- une surprise "Mindful" pour chaque participant