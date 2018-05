Marriott International se lance au Mali

L’Hôtel Sheraton Bamako s'est installé dans l'un des quartiers les plus prisés de Bamako : l'ACI 2000. Il offre ainsi un accès fluide au centre-ville ainsi qu'à de nombreuses ambassades, sièges sociaux d’entreprises et établissements étatiques.Cette nouvelle adresse propose 200 chambres spacieuses avec une vue panoramique sur le fleuve Niger et la colline verdoyante parsemée de manguiers. 27 chambres Club et 32 Suites donnent un accès exclusif au Sheraton Club Lounge, un espace privé où les hôtes peuvent profiter du petit déjeuner, des boissons et des collations pendant la journée.Les voyageurs d'affaires ont aussi accès à un centre de remise en forme ouvert 24h/24, un spa et une piscine extérieure pour se détendre et se ressourcer pendant la journée. Ils ont aussi à leur disposition 4 restaurants et bars.Avec plus de 820 mètres carrés d'espace de réunion dédié, l’Hôtel Sheraton Bamako dispose de 11 salles de réunion dont une grande salle de bal de 478 mètres carrés ainsi qu'un centre d'affaires polyvalent, avec une connectivité illimitée via le wifi.Hamdallaye ACI 2000,National way,Bamako, BP E 2566,MaliTel : +223 20 70 52 52