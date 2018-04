CWT a un programme Développement Durable en or

Carlson Wagonlit Travel a vu ses pratiques en matière de RSE/Développement Durable obtenir pour la deuxième année consécutive la mention "Gold" d’EcoVadis, une agence indépendante spécialisée dans la notation de la responsabilité sociale des entreprises. Cette mention place la TMC dans les cent premières entreprises évaluées par EcoVadis à travers le monde tous secteurs confondus, en tête de son son secteur d’activité. CWT se classe également parmi les meilleures sociétés de son industrie en matière d’Ethique et Conformité.



EcoVadis utilise une méthodologie qui évalue les entreprises selon 21 critères de RSE regroupés autour de quatre thématiques : environnement, droit du travail, pratiques commerciales équitables et approvisionnement durable. Les performances de CWT dans chacun de ces quatre domaines ont été évaluées au travers de ses politiques, actions et résultats.