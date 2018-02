Mes données sur Internet, ou le consentement prisonnier

Vous avez l’impression d’être espionné sur le Web et personne ne vous croit? Faites le test de Lightbeam sur votre ordinateur. L’application du navigateur Firefox pour internautes paranos permet de visualiser le voyage de vos informations personnelles au fur et à mesure que vous passez d’une page à l’autre, et c’est bluffant.Certains sites assurent vouloir vos données non pour vous apporter des offres personnalisées mais à des fins de Big Data, pour établir des algorithmes. Euh, officiellement. Mais la réalité est peut-être moins positive pour vous et Le journal suisse Le Temps vous indique quelques astuces pour éviter le pillage... ou du moins en être plus conscient.