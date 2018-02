Discover the World représente Royal Brunei Airlines

Royal Brunei Airlines, la compagnie nationale du Brunei, a sélectionné Discover the World pour sa représentation commerciale et Marketing en France, Allemagne et Grèce.



La mission de l'entreprise consistera à développer le nombre de passagers et à augmenter le revenu sur le vol quotidien au départ de Londres – Dubaï avec continuation vers le Brunei ainsi que vers l’ensemble du réseau en Asie du sud Est et Melbourne.



Email: royalbruneireservations@discovertheworld.co

Telephone Sales support : + 33 186654348

08:00 – 16:00 FR Sales support Royal Brunei