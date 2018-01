Mike Cooper nouveau directeur général d’Eurostar

Avant de prendre la direction générale de Yodel, Mike était directeur général adjoint de l'entreprise européenne de transport Arriva, en charge du segment chemins de fer, bus et tramways à travers 13 pays.



Auparavant, il avait occupé les postes de directeur commercial d’EasyJet entre 2000, année de l’introduction en Bourse de l’entreprise, et 2005 et de Managing Director de Portland Travel, partie du groupe Thomson Travel.



Mike Cooper rejoindra Eurostar le lundi 12 mars 2018.