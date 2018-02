Moxy s'installe à Minneapolis

L'hôtel Moxy Minneapolis Uptown s'est installé dans un immeuble de 6 étage. L'hôtel abrite 125 chambres où les voyageurs d'affaires peuvent profiter d'une literie confortable, d'une télé 42 pouces et du wifi gratuit. Par ailleurs, une suite - située au dernière étage - propose deux chambres et est raccordée à la Green Room, un espace disposant d'un bar privé et de canapés confortables d'une capacité de 40 personnes. Cette salle peut également être réservée pour des réunions et autres manifestations d'entreprise.Le lobby est pensé pour être un lieu vivant. Les clients peuvent s'y installer pour travailler ou boire un verre. S'ils ont une petit faim, ils ont à leur disposition un bar ou un espace grab and go.1121 West Lake Street,Minneapolis, Minnesota55408 USATel : +1 612-822-5020