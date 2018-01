Ne l'appelez plus French Blue...

"Si la posture et les revendications sont contestables, le groupe Dubreuil a néanmoins estimé qu'il n'avait pas le temps d'entrer dans de longs échanges juridiques avec la compagnie américaine. Pour mener à bien ses projets de développement, dans le timing déjà établi, French blue fait donc évoluer son nom, sans changer les fondamentaux qui lui ont permis d'entrer avec succès sur le marché réunionnais".

"Symboliquement nous gardons la première lettre du mot 'blue' pour évoluer vers une personnification de la compagnie en une abeille, symbole de la cohésion d'équipe qui anime la compagnie et porteuse de valeurs d'engagement et d'efficacité".

French blue a choisi son nouveau nom : ce sera French bee. La low-cost long-courrier fait évoluer sa marque car elle s'est heurtée aux objections d'un opérateur américain - lequel se prévaut de l'antériorité de sa marque pour revendiquer un monopole sur le terme "blue" - lorsqu'elle a fait les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de se poser à San Francisco.La compagnie explique dans son communiqué :Sophie Hocquez, Directrice Commerciale de French bee explique :L'ensemble des points de contact client de la compagnie sera mis à jour dans les prochaines semaines (site internet, comptoirs en aéroport, livrée des avions, etc.). La nouvelle marque sera visible sur le site internet à partir du 6 février 2018, en même temps que l'ouverture des réservations vers San Francisco.Les premières rotations au départ de Paris-Orly Sud vers San Francisco et Tahiti seront effectuées dès le 11 mai 2018 . Cette nouvelle liaison sera opérée en A350-900 XWB. La compagnie proposera deux vols aller-retour hebdomadaires tout au long de l'année et une troisième rotation en haute saison.Après une phase de rodage de 9 mois sur la ligne Paris <> Punta Cana, French blue avait lancé une nouvelle ligne entre Paris et La Réunion le 16 juin dernier. La compagnie a transporté au total plus de 131 000 passagers en 2017 entre la métropole et l'île de l'Océan indien et conquis 15% de parts de marché.