New look pour le Hyatt Regency Paris Étoile

Unique hôtel gratte-ciel de la capitale, le Hyatt Regency Paris est désormais constitué d’espaces tantôt intimes, tantôt monumentaux. Il abrite 995 chambres offrant des panoramas exceptionnels sur la ville. Modernes et chaleureuses, elles sont chacune équipées d’un espace de travail, d’un accès wifi, d’une TV HD avec système Apple TV ou Miracast, d’un téléphone, frigo, sèche-cheveux, fer à repasser et d’un choix de thés ou café. Les 56 chambres Club et les 21 Suites (dont une Présidentielle de 100 m²) offrent un accès privilégié au Regency Club, où petits déjeuner et collations sont servis au 34ème étage de l’hôtel. (Horaires : 7/7, entre 6h30 et 21h)Les voyageurs d'affaires ont également accès à un fitness club, un bar panoramique et le restaurant Mayo. Pour en prolonger l’expérience, l’épicerie Mayo c’est Prêt propose des produits frais et locaux à emporter de 06h à 23h, ou à se faire livrer en chambre en moins de 20 minutes (24/24).Au cœur du projet de rénovation, le centre d’affaire de l’hôtel devient un lieu de connexions offrant aux voyageurs d’affaires des espaces de travail "clef en main" au design sophistiqué qui bénéficient pour la plupart de la lumière du jour.Ainsi, 14 Labs surplombent le lobby de l’hôtel : d’une superficie de 25 à 166 m², ils peuvent accueillir jusqu’à 130 personnes, grâce à diverses options de mise en place. Entre le lobby et le Palais des Congrès, 7 Towers, salles de réunion de plus petite taille, accueillent quant à elles jusqu’à 8 personnes. Ces 21 salles jouissent chacune d’équipements audiovisuels de pointe, pilotés par un système de contrôle Ipad, et d’une connexion Internet haut débit.Pour des événements de plus grande envergure, les 2500m² que proposent les 14 salons Regency sont entièrement modulables et peuvent accueillir jusqu’à 3500 convives. Le service traiteur de l’hôtel y propose une cuisine locale et sur mesure, en service à table, buffet ou cocktail, orchestrée par le Chef Exécutif Rafael Casas. L’offre du corner Mayo C’est Prêt peut également être livrée directement en salles de réunion.3, Place du Général Kœnig75017 ParisTel : +33 (0) 1 40 68 12 34