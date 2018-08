Nouvelles voitures restaurants dans les trains suisses

Ces voitures entièrement réaménagées seront mises en service progressivement à partir du changement d’horaire du 9 décembre prochain. Aménagé de façon moderne et lumineuse, ce nouvel espace de restauration mobile peut accueillir une trentaine de personnes. Il circulera avant tout sur la ligne IC 1 entre Genève et Saint-Gall.



Les CFF proposent cette offre diversifiée dans toutes les voitures-restaurants de leurs trains InterCity et EuroCity, tous les jours de 6h30 à 21h.



En plus des spécialités populaires suisses telles que la salade de cervelas et fromage, le Ghackets mit Hörnli (viande hachée et cornettes) ou l’émincé à la zurichoise, les voitures-restaurants servent une vaste sélection de produits à emporter



Une augmentation de la flotte de voitures-restaurants sera ainsi opérée d’ici à 2021, permettant de passer de 107 à 159 voitures.