Novotel a choisi Séoul pour ouvrir son 500e hôtel

Le Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun dispose de 331 chambres, équipées de lits doubles, jumeaux ou de trois lits simples. Conçues pour les séjours de plus longue durée, les 192 résidences se composent quant à elles de studios et de suites d’une chambre avec wifi haut débit, télévision haute définition de 55 pouces et fonction de contrôle de la température.Grâce au système GIGA Genie à commande vocale et tactile, aménagé dans les chambres Exécutive, Premier, Deluxe, Premier et Dongdaemun, les clients peuvent contrôler la température de la pièce, accéder à différents services et diffuser de la musique par l’intermédiaire d’un haut-parleur à reconnaissance vocale.De plus, les voyageurs d'affaires se voient proposer une application "concierge mobile" et un smartphone qu'ils peuvent utiliser librement durant leur séjour. Ce téléphone contient des informations sur l’hôtel, des cartes, et permet aux hôtes d’effectuer des appels et d’envoyer des messages lorsqu’ils explorent la ville.De retour à l’hôtel, les voyageurs peuvent scanner les QR codes individuels attribués à chaque chambre et télécharger l’application iStay sur leur propre téléphone, qui leur permet de se servir de ce dernier comme d’une télécommande dans leur chambre et de commander les différents services proposés par l’hôtel.Le restaurant Food Exchange sert toute la journée une large gamme de plats coréens, japonais, chinois et occidentaux. Le Gourmet Bar propose quant à lui un grand choix de cocktails et de boissons d’inspiration française pour se détendre en soirée. Sur la terrasse du toit, le bar Social 21 est l’endroit idéal où profiter du coucher de soleil avec vue sur les gratte-ciels de la ville après une journée de travail.L'établissement dispose aussi d'une piscine intérieure du 20ème étage et d'un centre de remise en forme.Côté MICE, la Salle de réception de l’établissement pourra accueillir jusqu’à 280 convives, tandis que la Salle de réunion et la Salle de conseil pourront recevoir jusqu’à 20 personnes pour de petits ateliers et des réunions d’affaires.Jusqu’au 30 septembre 2018, le séjour d’une nuit en chambre standard, chambre supérieure ou en résidence de luxe au Novotel Ambassador Dongdaemun Hotels & Residences est à partir de 190 000 KRW (env.146€).Ce forfait comprend un bon d’achat de 50 000 KRW (env 38€) valable au restaurant de l’hôtel, le surclassement de la chambre, une bouteille de vin et l’inscription à un tirage au sort permettant de remporter une nuit d’hôtel chez Novotel Hotels, Suites & Resorts.238 EuljiroJung Gu 04561Séoul République de CoréeTel : (+82)234258000Fax : (+82)234258001