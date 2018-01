Novotel s'installe à Charleroi (Belgique)

Le Novotel Charleroi Center est le premier établissement belge à proposer les derniers concepts de la marque. Il dispose ainsi de 123 chambres N’Room. Contemporaines et ultra modulables, elles sont aménagées différemment selon le potentiel de chacune afin d’optimiser l’espace et d'apporter un confort adapté à tous les besoins.L’établissement abrite également une salle de fitness, une terrasse sur toit et un Gourmet Bar. Ce nouveau concept de restauration Novotel sert une cuisine internationale ainsi que des produits régionaux.Aménagés par la designer Bruxelloise Dominique Hottois, les espaces communs sont plongés dans une ambiance moderne et conviviale où une bibliothèque géante et divers canapés lounge confortables invitent à la détente. Le wifi est gratuit dans tout l'établissement.Les entreprises ont également à leur disposition 4 salles de réunions. L'hôtel peut ainsi accueillir jusqu'à 160 personnes en séminaire.Place Verte 176000 Charleroi - BelgiqueTel : (+32)71282828Email : HB134@accor.com