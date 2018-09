Ouverture de l'hôtel Atura à l'aéroport d'Adélaïde

Situé au pied des pistes du plus grand aéroport d'Australie méridionale, l'hôtel Atura Adélaïde propose 165 chambres spacieuses et contemporaines.Pour ceux qui apprécient l'aviation, des "Runway Rooms" spécialement désignés offrent une vue imprenable sur les pistes d'envol.les chambres disposent d'une zone de travail polyvalente avec salon, bureau et TV LCD 49 pouces. Le WiFi est disponible gratuitement dans tout l'établissement et l'accès au gymnase est également gratuit pour les résidents.Huit espaces de réception flexibles peuvent accueillir jusqu'à 320 invités lors de réunions et de conférences. L'emplacement pratique de l'hôtel en fait certainement une option à considérer pour les événements qui exigent que de nombreux participants prennent l'avion.L'hôtel dispose de plusieurs offres de restauration. Pour les gourmets, le Hangar Bar & Grill est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le Café Meeting Point offre,lui, des repas plus légers. Enfin il y a également un bar pour une ambiance plus détendue.Avec plus de 8 millions de personnes qui entrent et sortent de l'aéroport d'Adélaïde chaque année, les voyageurs d'affaires apprécieront la commodité de rester à proximité pour prendre des vols tôt le matin après une journée de travail bien remplie.Les chambres de base, King, sont louées 95 euros la nuit au lieu de 101 euros, prix spécial de lancement valable jusqu'au 31 janvier 2019.La chambre double, ou avec vue sur les pistes de l'aéroport, est facturée 113 euros la nuitée au lieu de 131.L'hôtel Atura Adelaïde Airport propose des tarfis spéciaux pour les entreprises et leurs voyageurs d'affaires. Toutes les conditions sont consultables sur le site internet de l'établissement