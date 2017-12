Papeete à 639€ TTC avec French Blue

Qu'elle s'appelle French Blue ou French , la nouvelle compagnie qui dessert Tahiti annonce son 1er vol au 11 mai 2018 avec un prix d'appel à 639€ TTC l'aller simple entre Paris-Orly Sud et Papeete, via San Francisco aux Etats-Unis. Vol aller-retour programmé tous les vendredis et les dimanches au départ de Paris, avec une troisième rotation le mercredi en haute saison (du 18 juin au 24 octobre 2018). Les billets sont dès maintenant réservables sur le site internet de la compagnie . French blue commercialisera dans un second temps les billets pour les vols Paris <> San Francisco et les vols Papeete <> San Francisco, dès l'accord attendu des autorités américaines.