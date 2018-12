Paris troisième destination mondiale pour les voyages d'affaires

Paris arrive en troisième place, confirmant son positionnement de grand pôle d'affaires régional. En 2017, les voyages en avion à destination de la capitale française ont augmenté de près de 25% et de 30% au premier semestre 2018.



En Europe, seules deux villes, Londres (2ème), Paris (3ème), se classent dans le top 20 des principales destinations de voyage d'affaires en 2018.



New York continue de devancer Londres et arrive en tête de liste des destinations de voyage d'affaires pour la seconde année consécutive. Londres se classait n°1 en 2015, ayant alors un nombre de voyages en avion légèrement supérieur à New York, avant d'être dépassée en 2016. Une tendance qui devrait se confirmer étant donné que les données d'Egencia sur les vols montrent que les réservations de vol pour les voyages d'affaires à destination de NY sont 15% supérieures à celles pour Londres.



En Amérique du Nord, les villes canadiennes sont les mieux classées et notamment Toronto qui arrive à la cinquième place des destinations mondiales de voyage d'affaires, soit devant de grands centres économiques américains, comme San Francisco, Chicago, Los Angeles et Boston. Montréal, la seconde ville la plus peuplée du Canada, est la 14ème destination la plus prisée par les voyageurs d'affaires du monde entier.



Shanghai, le principal pôle d'affaires de Chine, est la quatrième destination mondiale la plus fréquentée par les voyageurs d'affaires. Dans la région Asie Pacifique, Hong Kong est la huitième destination la plus prisée par les voyageurs d'affaires et Tokyo se classe neuvième.



Entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2018, le nombre total des réservations de vol pour les voyages d'affaires a augmenté de 130 %. Au cours de la même période, les réservations de vol pour New York ont augmenté de 160 %, de 90 % pour Londres et de près de 150 % pour Paris. Entre temps, Singapour a enregistré la plus forte augmentation des réservations de vol dans le monde : les voyages en avion de et vers cette destination ont augmenté de plus de 200 % (203 %) au cours de la période de quatre ans.



Voici le classement dans son détail:



1 New York

2 Londres

3 Paris

4 Shanghai

5 Toronto

6 Singapore

7 San Francisco

8 Hong Kong

9 Tokyo

10 Chicago

11. Dubai

12. Mexico City

13. Boston

14. Montréal

15. Beijing

16. Los Angeles

17. Mumbai

18. Sao Paulo

19. Casablanca

20. Séoul