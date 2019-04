Partage de code entre Emirates et SpiceJet

«Cela renforcera le réseau déjà étendu d’Emirates en ajoutant un total de 67 liaisons hebdomadaires entre le hub d’Emirates à Dubaï et ces six destinations en forte croissance en Inde. Ce partenariat avec SpiceJet et l’expansion mutuelle de notre réseau contribueront grandement à améliorer l’expérience de voyage de nos clients indiens, à la fois pour les voyageurs et pour les entreprises »

Emirates Airlines ajoute donc 6 villes indienne à son réseau aérien grâce à son accord avec la compagnie low cost indienne appartenant au groupe Jet Airways.Pour rappel, Jet Airways a annoncé il y a peu l'arrêt de l'ensemble de ses vols. Le 22 avril 2019, Emirates a déclaré qu'une entente avait été signée avec la filiale low cost. Une bonne nouvelle pour la compagnie aérienne basée à Dubaï puisque SpiceJet est fortement présente sur le marché indien., a déclaré dans un communiqué Adnan Kazim, directeur de la division Emirates.