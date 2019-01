Partage de codes entre China Southern et Finnair

La plus grande compagnie aérienne chinoise China Southern et Finnair ont conclu un accord de partage de code qui prendra effet le 22 avril prochain. Cet accord permettra aux deux compagnies d'établir des liaisons avec 15 villes en Europe, 8 villes en Chine et 8 villes en Asie via Helsinki et Guangzhou.