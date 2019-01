"Shutdown" aux Etats-Unis: des conséquences sur les vols commerciaux

C'est l' Allied Pilots Association, qui représente les 15 000 pilotes d'American Airlines, qui monte au créneau. Par la voix de son porte-parole, l'association s’inquiète d'une " situation dont nous commençons à voir les premiers tremblements et qui ne fera qu'empirer avec le temps. "L'association liste tous les problèmes concrets induits par cette crise politique. " Faute de personnel, l'inspection des avions a été limitée. Certains membres de la TSA (l'autorité de la sécurité dans les transports) ne venant pas travailler ."



La TSA insiste sur le fait que seulement 4,6% du personnel n'est pas venu travailler lundi, contre 3,8% le même jour il y a un an. Les employés doivent venir travailler et accomplir des tâches vitales sans être payés. Les syndicats majoritaires à la TSA affirment que certains salariés seraient sur le point de démissionner.



Même situation chez les contrôleurs aériens qui, eux aussi, n'ont pas été payés. Si le " shutdown " devait se prolonger sur une longue période, certains de ces contrôleurs de la circulation aérienne pourraient décider de prendre leur retraite. 20% y sont actuellement admissibles.



En plus des répercussions sur la sécurité, il y a aussi le fait que les voyageurs d'affaires sont nombreux à devoir annuler des déplacements professionnels. D'après un sondage réalisé par la Global Business Travel Association, 40% des membres de l'association ont été confrontés à des annulations aux États-Unis à cause de la fermeture de plusieurs aéroports.