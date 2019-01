Paris renonce à la gratuité dans les transports publics

Les transports parisiens ne seront gratuits que pour les enfants âgés de 4 à 11 ans, à partir de la rentrée 2019. La maire de Paris avait promis la gratuité des transports en commun à Paris en mars 2018. Mais, après neuf mois de réflexion et de consultation, Anne Hidalgo renonce au projet qui aurait pu lui faire prendre une longueur d'avance à l'approche de la campagne pour les élections municipales de 2020.



Pas de gratuité donc, mais un total de 23 mesures sont préconisées dans un rapport intitulé " Pour un big bang de la tarification des transports dans le Grand Paris " et remis à la maire de Paris mercredi soir.



Selon ce rapport dévoilé par Libération, le Pass Navigo sera gratuit pour les Parisiens handicapés de moins de 20 ans, l'abonnement des collégiens et lycéens parisiens sera remboursé à hauteur de 50 % et l'abonnement Vélib' pour les 14-18 ans disposant d'un abonnement Imagin'R ou Navigo sera entièrement pris en charge. La maire suggère aussi que les entreprises ne remboursent plus la moitié, mais 100 % des titres de transport de leurs salariés, au moins pour les plus faibles revenus.