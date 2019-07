Partenariat stratégique entre Singapore Airlines et Malaysia Airlines

Malaysia-Singapore Airlines était autrefois une seule compagnie aérienne et s'est scindée en deux transporteurs nationaux en 1972. Les deux compagnies aériennes ont signé un accord préliminaire qui comprendra une coopération étroite dans de nombreux domaines d'activité, y compris la maintenance et les opérations de fret. Il comprendrait "une expansion significative des vols en partage de code au-delà des routes Singapour-Malaisie, ainsi que des améliorations du programme de fidélisation", selon une déclaration commune. La coopération commerciale comprendrait FireFly, filiale de Malaysia Airlines, ainsi que SilkAir et Scoot de Singapore Airlines. Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a déjà indiqué que le gouvernement est ouvert à la vente de Malaysia Airlines, qui est en difficulté depuis des années.