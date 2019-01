PerfectCam 2: une nouvelle appli de vidéoconférence qui permet de flouter l'arrière-plan

En combinant l'intelligence artificielle à la reconnaissance faciale, PerfectCam 2 offre aux professionnels une confidentialité et une apparence optimisée à travers tous logiciels de visioconférence. Une fonctionnalité intéressante qui permettra aux voyageurs d'affaires de se sentir parfaitement à l'aise et à l'abri des regards indiscrets lors de visioconférences depuis un espace public.