Pour ou contre l'heure d'été ? Les citoyens appelés à voter

À la suite d’un certain nombre de demandes émanant de citoyens, du Parlement européen et de certains États membres, la Commission a décidé d’examiner le fonctionnement des actuelles dispositions européennes relatives à l’heure d’été, et d’évaluer si elles devraient être modifiées ou non.Dans ce contexte, la Commission souhaite recueillir les points de vue des citoyens européens, des parties prenantes et des États membres sur les actuelles dispositions européennes relatives à l’heure d’été et sur une éventuelle modification de ces dispositions. Autrement dit, c'est à vous de vous exprimer !Nous recueillons ici deux fois par an des commentaires sur ce fameux changement d'heure. Positifs, négatifs, il y a de tout. Pour vous exprimez plus officiellement, voici le lien de cette consultation officiellement qui vous permettra d'expliquer pourquoi vous êtes pour ou contre ce changement, et si vous préférez le statuquo, le maintien toute l'année à l'heure d'hiver ou, au contraire, le maintien toute l'année à l'heure d'été. A vos claviers !On peut se demander pourquoi cette consultation est organisée au cœur de l'été mais, en tout état de cause, vous avez jusqu'au 16 août pour donner votre avis...