Près de la moitié des voyageurs achètent des snacks avant de décoller

Plusieurs compagnies aériennes – dont British Airways – ont supprimé les encas gratuits en classe Eco moyen-courrier. Mais une bonne partie des passagers se laisse tenter par des gourmandises bien avant que les hôtesses ne leur propose l'offre payante. Selon le sondage de la compagnie britannique, 45% des personnes interrogées indique acheter des en-cas pour le vol avant l'embarquement. Sur la liste de ces aliments, on retrouve plusieurs types de snacks : les sucreries ont la faveur de 60% des sondés, suivies par les chocolats (56%), les sandwichs (45%) et les chips (39%).En revanche, les Français sont peu nombreux à consommer des boissons alcoolisées avant d'embarquer : près de 55% affirment ne jamais boire d'alcool avant un vol.En grande majorité les passagers consomment des aliments qu'ils ne sont pas habitués à manger au sol (63%). Assez logiquement, on retrouve surtout les douceurs achetées avant l'embarquement: bonbons (48%), chocolats (43%), chips (42%) ou encore sodas (35%).Par ailleurs, presque la moitié des répondants (45%) prennent systématiquement leur repas à bord de l'avion et seul un tiers des Français préfèrent manger avant le vol. 23% choisissent de se restaurer avant et pendant le vol.Lorsque leur repas est servi, la majorité des sondés (52%) affirment prendre leur repas directement mais avouent garder quelques denrées pour plus tard, comme l'eau ou les sucreries.Cette étude révèle également que les passagers français sont prévoyants : presque la moitié (44%) des répondants admettent utiliser les toilettes de l'aéroport avant d'embarquer, même s'ils n'en ont pas besoin. Seuls 12% des Français disent préférer utiliser les WC de l'avion.D'autre part, un Français vole en moyenne 3,44 fois sur une année. Peu habitué à prendre l'avion, il est plutôt prévoyants et prend soin d'arriver bien en avance à l'aéroport. Ainsi, 44% des répondants affirment arriver avant l'ouverture de l'enregistrement et 51% choisissent d'arriver après l'ouverture mais suffisamment tôt pour avoir du temps libre avant l'embarquement. Seuls 4% des Français avouent être parmi les derniers passagers à s'enregistrer.Une fois enregistrée, une large majorité des Français (63%) se pressent vers la porte d'embarquement dès qu'elle est annoncée. Seuls 4% des répondants se laissent jusqu'au dernier appel pour se rendre à la porte d‘embarquement.British Airways a réalisé cette étude à l'occasion de la mise en place du nouveau menu de la cabine économique des vols long-courriers . Les plats et en-cas changeront tous les semestres.