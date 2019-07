Problème d'approvisionnement en kérosène à Amsterdam Schiphol : de nombreux vols retardés

La panne chez le fournisseur de carburant de l’aéroport d’Amsterdam, intervenue mercredi, a entraîné l'interruption de 180 vols et environ 200 retards. 1300 passagers ont été contraints de passer la nuit dans l’aérogare, en une période de l’année où l’aéroport est très fréquenté.



Même si l'approvisionnement en carburant a été rétabli tard mercredi soir, l'aéroport précise qu'il s'attend à une journée "quelque peu perturbée" ce jeudi. Par conséquent, les voyageurs "peuvent subir des retards et des annulations possibles. Nous comprenons que cette situation peut être très ennuyeuse et incommode pour eux", écrit l'aéroport sur son site Web.



La cause exacte de la panne n'est pas encore connue.