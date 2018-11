Promo WOW Premium : des vols en Big Seat à partir de 199 euros

WOW air, la compagnie low-cost transatlantique, lance une campagne de promotion sur WOW Premium, son offre destinée aux voyageurs d’affaires, mais aussi à tous les voyageurs souhaitant bénéficier d’un confort maximum et de services supplémentaires.Cette offre permet notamment aux passagers de profiter d’un Big Seat, un siège plus grand, plus large et plus confortable, grâce à un repose-pied rétractable et à plus d’espace pour les jambes (94 cm). Egalement inclus dans l’offre Premium, pour faciliter et améliorer l’expérience de voyage des passagers, figurent l’embarquement prioritaire dans tous les aéroports desservis par la compagnie, le passage en fast-track à la sécurité de l’aéroport de Keflavik, nourriture et boissons illimités durant le vol, un sac à main, un bagage cabine et deux bagages en soute, ainsi qu’une plus grande flexibilité pour changer son billet et une assurance annulation.Vol Paris CDG – Reykjavík à partir de 199€ TTC l’aller. Vol Paris – Los Angeles à partir de 499€ TTC l’aller. Vol Paris – New York / Washington DC / Chicago / Toronto à partir de 439€ TTC l’aller. Ces tarifs seront valables pour des dates de voyages entre novembre 2018 et mars 2019, sur une sélection de vols, lors de la réservation d’un aller-retour.Plus de détails sur cette promotion sur le site de Wow air