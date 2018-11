Swiss et Helvetic Airways renforcent leur collaboration

A partir de 2019 Swiss déploiera sur ses lignes jusqu'à 8 avions d'Helvetic Airways de type Embraer E190-E2 ou équivalent dans le cadre d'un accord de Wetlease (location d'avion comprenant l'équipage, la maintenance et l'assurance). Ce développement confirme à nouveau la qualité des prestations d'Helvetic Airways, partenaire privilégié de Swiss. Le partenariat élargi garantira une plus grande flexibilité de planification tout

en optimisant l'utilisation du parc aérien d'Helvetic Airways.



4 Embraer E190 d'Helvetic Airways sont actuellement en service pour le compte de Swiss. Ils effectuent des vols vers plus de 40 destinations européennes.