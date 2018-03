Qantas : pas de Paris/Perth avant 2019... Au mieux !

Simple rumeur, trop rapidement évoquée sur le marché du voyage d'affaires ? Toujours est-il que Qantas n'ouvrira pas son Perth/Paris en 2018 mais peut-être en 2019. Toutes les informations données par la presse australienne et singapourienne, que nous avions reprises d'ailleurs, restent d'actualité mais à des dates bien différentes !



Le PDG de la compagnie, Alan Joyce, n'a pas caché son intention d'arriver en France mais visiblement il veut être prudent face au coût que représente une telle initiative. A Londres, il a répété que des vols de 17 heures sont "aux frontières du possible de l'aérien et qu'il n'est pas simple de les programmer".



Pour autant, Qantas poursuit l'étude de cette ligne franco-australienne et pourrait annoncer assez vite sa stratégie. Mais dans tous les cas, la mise en place demandera une bonne année de préparation... Difficile alors de ne pas penser à 2020 si l'expérience du Perth/Londres est jugée positive.