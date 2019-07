Qatar Airways change d'adresse à Paris

Les bureaux parisiens de Qatar Airways, installés non loin de l’Avenue des Champs-Elysées au 64 rue La Boétie, deviennent accessibles au grand public. L’agence, ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h et joignable au 01 43 12 84 40, sera l’une des rares de la compagnie présente en Europe, reflet de l’importance accordée au marché français.



Qatar Airways n’a de cesse d’innover et d’offrir de nouveaux standards de confort en vol, dernier né de la compagnie, L’A350-1000, déployé à partir du 1er Aout, sera doté d’un éclairage LED contribuant à diminuer les effets du décalage horaire en simulant la lumière naturelle du lever et du coucher du soleil. Les voyageurs d’Affaires pourront (re)découvrir la Qsuite : première cabine au monde à être entièrement transformable et modulable. Cette suite, brevetée par la compagnie, pourra se déployer en un lit double.