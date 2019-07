Qatar Airways finalise une commande de 5 Boeing

Le montant total s'élève à 1,8 milliard de dollars. Cette nouvelle commande avait été annoncée lors du Salon du Bourget en juin dernier.



Son Altesse, Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, émir de l'État du Qatar et M. Donald Trump, Président des États-Unis, étaient présents à la cérémonie de signature entre Son Excellence M. Akbar Al Baker, Directeur Général du Groupe Qatar Airways, et M. Kevin McAllister, Président Directeur Général de Boeing Commercial Airplanes.



"Nous sommes ravis d’approfondir notre relation à long terme avec Boeing Commercial Airplanes. Cette commande permettra à Qatar Airways Cargo de devenir le transporteur de fret aérien leader dans le monde cette année, tant en termes de flotte que de réseau, et témoigne de notre engagement constant en faveur de la construction aéronautique américaine.", déclare son Excellence M. Akbar Al Baker, Président du Groupe Qatar Airways.