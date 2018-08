Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Quels sont les pays les plus accessibles par avion?

Quels sont les pays qui ont le plus d'aérodromes sur leur territoire ? La question qui peut sembler anecdotique a pourtant son importance. Les pays les mieux desservis sont logiquement ceux que l'on atteint le plus facilement, ce qui intéresse au premier plan les voyageurs d'affaires désireux d'accéder, le plus directement possible, à des destinations nombreuses et variées.



Le Brésil, avec une population d'environ 200 millions d'habitants, compte 4.093 aéroports. Les plus importants sont l'aéroport international de Brasília et les aéroports de São Paulo.



Troisième, le Mexique avec 1.714 aéroports sur son territoire. un chiffre considérable compte-tenu de la taille du pays. Sa principale plateforme est l'aéroport international Benito Juarez de Mexico, qui accueille environ 25 millions de passagers par an.



Sans quitter les Amériques, le Canada - avec 1.467 plateformes - se classe au quatrième rang des pays ayant le plus grand nombre d'aéroports dans le monde. L'aéroport international de Toronto, ouvert en 1939, est l'un des plus fréquentés au monde, avec plus de 44 millions de passagers par an.



Le premier pays en dehors des Amériques à figurer sur cette liste n'est pas surprenant, en raison de l'immensité de son territoire. C'est la Russie, avec 1.218. La capitale abrite les deux aéroports les plus importants : l'aéroport international de Moscou-Sheremetyevo, ouvert en 1957, avec environ 40 millions de passagers par an, et l'aéroport de Moscou-Domodédovo, qui a commencé à fonctionner en 1964 et qui compte actuellement environ 30 millions de passagers par an. Après eux, l'aéroport de Pulkovo (Saint-Pétersbourg), qui a ouvert ses portes en 1932, est l'un des aéroports les plus fréquentés du pays.



Encore une fois en Amérique latine, l'Argentine se classe sixième avec 1.138 aéroports. L'aéroport international le plus important du pays est l'aéroport international Ministro Pistarini, également appelé aéroport international Ezeiza, à Buenos Aires.



A partir de la septième place, tous les pays ont moins d'un millier d'aéroports à leur crédit. La Bolivie est dans cette position, avec 855, suivie de la Colombie (836), du Paraguay (799), de l'Indonésie (673), de l'Afrique du Sud (566) et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (561).



Ils sont suivis par le premier pays européen ayant le plus grand nombre d'aéroports et d'aérodromes sur son territoire : l'Allemagne (539).



En France, l'Inspection du travail en dénombre pas moins de 475 . Mais il s'agit là du nombre total d'aérodromes, dont la plupart n'accueille pas de passagers ou de fret. L'Union des aéroports français, dont les membres concentrent 99% du trafic, en dénombre environ 170 dont 17 reçoivent la majeure partie du trafic.



La France compte un aéroport pour 358.000 habitants, c'est trois fois plus qu'au Royaume-Uni, six fois plus qu'en Italie et douze fois plus qu'en Allemagne, d'après un rapport parlementaire de 2014.



