Radisson s'installe à Ningbo (Chine)

Radisson Ningbo Beilun s'est installé dans un immeuble de 21 étages situé à proximité du port de la ville de la province de Zhejiang et à 45 minutes de l'aéroport Ningbo Lishe. L'établissement dispose de 230 chambres et suites. Elles sont équipées du wifi gratuit, d'un large espace de travail et d'un mobilier contemporain.Les hôtes peuvent également profiter pendant leur séjour de deux restaurants et un bar lounge. Par ailleurs, les clients des suites ont à leur disposition le Star Club Lounge. Il leur sert des petits déjeuners et snacks gratuits.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des manifestations dans l'hôtel grâce à près de 2000m² dédiés aux événements. Le bâtiment abrite entre autres 2 salles de bal de 800m² divisibles en deux. Le plus grand des espaces peut ainsi accueillir jusqu'à 800 personnes (en disposition théâtre ou gala).No. 1288 Baoshan RdBeilun DistrictNingbo Zhajiang315800 Chine