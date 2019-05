Raffles s'implante à Shenzhen et aux Maldives

Shenzhen, le nouvel hôtel Raffles propose 168 chambres spacieuses réparties sur 72 étages.

Les clients pourront profiter d'une très belle vu sur Hong Kong ainsi que d'une cuisine raffinée et d'un accueil personnalisé pour les clients VIP.



Le Raffles

Face à la baie deMeradhoo quant à lui se constitue d'une vingtaine de villas en bord de mer et de quelques maisons sur pilotis dans l’océan indien.Les réservations sont dès à présent possibles via le site raffles.comCes deux nouveaux hôtels s'inscrivent dans la stratégie de renouveau de Raffles qui a levé un gros budget pour ouvrir entre 8 et 10 nouveaux hôtels dans les années à venir. Deux hôtels en Inde à Udaipour et Jaidpour sont déjà prévus pour 2020 ainsi qu'un hôtel à Dubaï et à un à Boston pour 2021