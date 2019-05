Nouveau concept pour les espaces de travail Newton Offices

La marque de coworking créée il y a 3 ans et implantée à Marseille propose un nouveau positionnement concentré sur l'énergie individuelle au service du collectif. L’objectif : favoriser une dynamique d'innovation et d'énergie collective. Pour ce faire, le concept devient plus modulable : les bureaux sont louables pour des périodes flexibles et les baux facilement transformables. Les espaces proposent également des lieux de détente, une cuisine ouverte, une salle de sport et des workshops programmés tout au long de l'année. « C’est désormais un lieu d’énergie, de même qu’Isaac Newton composait et décomposait la lumière blanche en rayons de couleur, ce nouvel espace de bureaux partagés concentre et brasse une polyvalence de métiers d’où jaillit l’énergie rayonnante » , a déclaré Jean-Baptiste Coissac, fondateur de l’agence Generous.



Montpellier, Aix-en-Provence, Nice, Toulouse, Rennes… D’ici 5 ans, Newton Offices devrait compter 15 nouveaux sites en France.