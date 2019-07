Réouverture de l’espace aérien du Pakistan : United Airlines retourne en Inde

Mardi dernier, le Pakistan annonçait la réouverture de son espace aérien aux compagnies étrangères, après 5 mois de fermeture pour cause de tensions avec l’Inde voisine. United Airlines vient d’annoncer qu’elle allait reprendre le 6 septembre ses vols entre l’aéroport de New York-Newark et ceux de Bombay et New Delhi. Initialement, la compagnie avait suspendu ces vols jusqu’au 26 octobre. Dans le même temps, la compagnie américaine a indiqué qu’elle allait lancer une nouvelle liaison entre San Francisco et New Delhi dès le mois de décembre.