Réservations compliquées sur Air Algérie

Les voyageurs d'affaires qui veulent voyager sur Air Algérie ont tout intérêt à attendre quelques jours pour réserver : la compagnie aérienne a prévenu dans un communiqué qu'à partir du 9 décembre et tout le début de semaine, des perturbations pourraient affecter les réservations et l’enregistrement des passagers à cause du changement du système de réservations. " Cette évolution marque un changement stratégique témoignant de la volonté d’Air Algérie d’offrir à ses clients de meilleures prestations de services en optant pour des moyens toujours plus modernes à la pointe de la technologie ", écrit la compagnie.