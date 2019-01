RwandAir va mettre le cap sur Tel Aviv

L'accord Open Sky noué entre le Rwanda et Israël prévoit l'ouverture d'une ligne directe entre Tel Aviv et Kigali. Selon les termes négociés, une compagnie de chaque pays pourra assurer jusqu'à sept vols hebdomadaires.



RwandAir plancherait d'ores et déjà sur l'ouverture d'une liaison entre l'aéroport Tel Aviv-Ben Gurion et celui de la capitale du Rwanda. Selon la presse israélienne, l’ambassadeur rwandais dans l’État juif, Joseph Rutabana, a indiqué après la signature du document que le transporteur comptait ouvrirune ligne dans "les prochains mois" .



RwandAir n'a pas encore confirmé l'information pour le moment.