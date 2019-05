Ryanair : Une nouvelle liaison entre Toulouse et Dublin

Ryanair a annoncé ce vendredi l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Toulouse et Dublin l'hiver prochain, à raison de quatre vols hebdomadaires. Ensuite, dès avril 2020, la compagnie assurera un vol quotidien et ce jusqu’à l’été. Cette ligne entre dans le programme d’hiver de 2019 de Ryanair à Toulouse, comprenant déjà notamment des liaisons avec Marseille, Brest, Budapest ou encore Luxembourg.



Ryanair précise que les utilisateurs de cette nouvelle ligne Toulouse-Dublin seront concernés par le programme d’amélioration « Always Getting Better », comprenant notamment une charte de service à la clientèle (avec assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7), un respect de l’objectif de 90% de ponctualité ou encore une fonctionnalité numérique pour rechercher les tarifs les plus bas.