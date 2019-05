Ritz Paris : Marc Raffray devient le nouveau Directeur Général

Après avoir évolué dans le marché de l'hôtellerie de luxe durant 34 ans, Marc Raffray, originaire du Royaume-Uni, prend la direction du Ritz. Il succède à Christian Boyens, parti rejoindre LVMH.



En 2005 il avait rejoint le Four Seasons Hotel George V puis le Four Seasons Hotel des Bergues à Genève. Depuis 2016, il travaillait au sein du groupe Rosewook Hotel and Resorts.